PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle / Здоров'я

Діарея та блювота: як коронавірус проявляється у дітей

Відомий лікар Євген Комаровський розповів, які симптоми коронавірусу з’являються у дітей.

– Діти хворіють легко. Для них характерні легкі і не типові симптоми, – зазначив він.

Так, у дітей досить часто виникає діарея та блювота. 

Також лікар додав, що дітей необхідно обслідувати за будь-яких умов.

– Дітей потрібно обстежити за будь-яких незрозумілих симптомах, наприклад, незрозумілій зміні ритму дихання.

Читайте: Коронавірус в Україні: доктор Комаровський пояснив, чи можна дітям виходити на вулицю

Комаровський звернув увагу на тому, що майже всі летальні випадки від коронавірусу серед дітей – це діти з важкою фоновою патологією.

Перебуваючи у самоізоляції, не забувайте регулярно провітрювати приміщення та підтримувати оптимальну температуру повітря.

Раніше Факти ICTV писали, які симптоми має коронавірус та як його виявити.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка