Що таке коронавірус Covid-19

Вірус переважно передається дихальними шляхами і через фізичний контакт. Краплі слини, що виділяються під час кашлю зараженої людини, є типовим прикладом. Зазвичай зараження відбувається на відстані не більше одного метра.

Вторинним засобом передання може бути діарея.

Профілактика коронавірусу – часте миття рук (не менше 20 с) або дезінфекція спиртовмісним антисептиком, уникнення контакту з людьми, щодо яких є підозра в зараженні.

Варто регулярно проводити прибирання на робочому місці: очищати поверхні, стільниці та дверні ручки відповідними засобами для чищення.

Варто уникати вживання сирих або недоварених продуктів тваринного походження. З сирим м’ясом, молоком або органами тварин необхідно поводитися обережно, щоб уникнути перехресного забруднення сирої їжі.

Під час планування відряджень варто дотримуватися рекомендацій МОЗ.

Чи варто носити маску? Людям без симптомів респіраторного захворювання, наприклад, кашлю, носити медичну маску не потрібно. ВООЗ рекомендує носити маску людям, у яких є симптоми Covid-2019 або які доглядають за людьми з такими симптомами.