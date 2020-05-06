Куріння збільшує ризик захворювання на Covid-19 – МОЗ

Міністерство охорони здоров’я спростувало фейк про те, що курці нібито більш захищені від коронавірусу.
Експерти наголошують, що спосіб куріння та склад сигарет збільшує ризик захворювання на Covid-19.
- Під час куріння людина частіше торкається обличчя;
- Куріння може посилити розвиток хронічних хвороб;
- Куріння збільшує ризик захворювання на пневмонію.
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У МОЗ закликають зміцнювати імунітет та користуватися надійними джерелами інформації.
До слова, раніше у відомстві заявили, що на період поширення коронавірусу краще відмовитися від вживання алкоголю.