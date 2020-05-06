Може бути більш заразним: учені виявили новий штам коронавірусу

Учені виявили новий штам коронавірусу, який може бути більш заразним, ніж ті, які поширювалися на початку пандемії.

У доповіді, опублікованій дослідниками з Національної лабораторії в Лос-Аламосі у США, зазначається, що швидке і широке поширення Covid-19 надає вірусу “широкі можливості” для мутації. За словами авторів, одна конкретна мутація, яку назвали Spike D614G, “викликає занепокоєння”.

Новий штам почав поширюватися в Європі на початку лютого і швидко став найбільш домінуючою формою вірусу.

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Крім того, в звіті наголошується, що мутація, очевидно, заміняє початкову форму вірусу, який вийшов із Уханя.

Нагадаємо, вакцини від коронавірусу Covid-19 ще не винайшли. ВООЗ попереджає, що коронавірус поширюватиметься і влітку.

Джерело: Express