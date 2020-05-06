Що варто знати про мастурбацію

Мастурбація – це форма задоволення людиною статевого потягу шляхом подразнення власних ерогенних зон.

Про шкоду і користь онанізму в коментарі Фактам ICTV розповіла сексолог Оксана Єфремова.

– Це один з безпечних і приємних способів не лише зняти напругу, але і дослідити себе, розкрити свою сексуальність та отримати задоволення, – зазначає Оксана Єфремова.

Також сексолог впевнена, що самозадоволення – чудовий спосіб отримувати розрядку та зберегти сексуальну активність, якщо у вас немає постійного сексуального партнера.

– І вже точно безпечніший спосіб, ніж секс “для здоров’я” з випадковими партнерами, – додала Єфремова.

Крім того, навіть якщо ви у стосунках, то це окремий спосіб насолоди і розвитку ерогенних зон.

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Однак самозадоволення може нашкодити людині, якщо це стає нав’язливою ідеєю.

– Якщо мастурбація стає нав’язливою, заважає думати і займатися чим-небудь іншим, якщо стосунки та секс стають не цікавими – варто поговорити з сексологом, – розповідає Оксана Єфремова.

Раніше Факти ICTV писали, що пари, які не живуть разом або належать до групи ризику захворювання на коронавірус, повинні на деякий час відмовитися від сексу.