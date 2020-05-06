Скільки часу організм відновлюється після коронавірусу

Після лікування легких симптомів коронавірусу відновлення організму людини може тривати тиждень і довше.

До такого висновку дійшли медики з Центру періопераційної допомоги у Великій Британії.

Слабкість і втома мають змінитися нормальним станом за тиждень після одужання. Водночас кашляти людина може ще декілька тижнів.

Також слід розуміти, що висока температура свідчить про те, що хвороба триває.

Фізичне відновлення після лікування важкого Covid-19, як правило, займає від двох до восьми тижнів. Під час більш серйозних форм хвороби на одужання може піти більше року.

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Британські медики радять відмовитися від куріння, вживати менше алкоголю та робити більше фізичних вправ для найшвидшого відновлення після Covid-19.

До слова, медики, які лікували хворих на Covid-19 у китайському Ухані, опублікували симптоми коронавірусу за днями.

Джерело: BBC