Вакцина від коронавирусу: коли буде та які країни досягли успіху

У всьому світі розробляється близько 70 вакцин проти коронавірусу, однак лише декому вдалося наблизити свої дослідження на етап, коли можна проводити випробування на людях.

Велика Британія – клінічні випробування на людях стартували

В Оксфорді два тижні тому стартував перший етап клінічних випробувань вакцини від коронавірусу на людях.

Щеплення розробив Інститут дослідження вакцин Едварда Дженера.

Для вакцини використовується генетичний матеріал коронавірусу, який вводиться у вірус застуди (його попередньо нейтралізували, щоб він не міг поширюватися серед людей). Модифікований вірус імітує Covid-19 і мобілізує імунну систему на боротьбу, забезпечуючи захист від справжнього коронавірусу.

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Вчені сподіваються, що вакцина буде доступна вже у вересні 2020 року, проте дослідження на людях можуть тривати від двох до шести місяців.

– Я дуже вірю в цю вакцину, тому що вже використала цю технологію раніше, – заявила професор вакцинології Сара Гілберт.

США – вакцини випробовують на людях ще з березня

У США в середині березня у Вашингтонському науково-дослідному інституті охорони здоров’я Kaiser Permanente у Сіетлі заявили, що почали випробовувати вакцину від коронавірусу на першому добровольці.

10 квітня про старт тестування вакцини заявили в Inovio Pharmaceuticals. 40 добровольцям ввели дві дози вакцини INO-4800.

Дослідники помістили частину коду вірусу в шматок синтетичного ДНК. Введені під виглядом вакцини клітини будуть працювати, як фабрика з виробництва нешкідливих копій білка. Однак коли справжній коронавірус потрапить в організм, вироблені імунною системою антитіла запрацюють.

Німеччина – клінічні дослідження стартували, але в 2020-му вакцини не буде

У Німеччині дозволили перші клінічні дослідження вакцини від коронавірусу на людях.

Дозвіл отримав препарат від компанії BioNTech. Вакцинують спочатку 200 здорових людей у віці від 18 до 55 років.

Під час другого етапу щеплювати будуть людей того ж віку, але з підвищеним ризиком зараження або важкого перебігу.

Китай – до вересня готують першу вакцину для екстреного використання

Китай займається розробкою трьох вакцин від Covid-19.

У Китаї випробовують вакцину від коронавірусу на основі аденовірусного вектора. Її будуть тестувати на добровольцях до 31 грудня 2020 року.

Швидко просувається і процес з випробувань інактивованої вакцини. Такі розробки ведуть, зокрема, вчені в Ухані і пекінська компанія Sinovac Research & Development Co.

Уже проходить другий етап випробувань на людях розробленої вакцини в Уханьському інституті біологічної продукції при Державній фармацевтичній корпорації Китаю Sinopharm.

Щоб закінчити дослідження, може знадобитися ще рік, проте влада Китаю не заперечує, що для екстреного використання (для особливих груп людей – наприклад, медиків) одна з вакцин буде готова вже у вересні.

Коли з’явиться вакцина проти коронавірусу

Жоден учений не візьметься називати дату винаходу вакцини від коронавірусу, ба більше, багато хто не береться прогнозувати рік, коли вона з’явиться.

Президент США Дональд Трамп запевнив своїх громадян, що вакцина з’явиться наприкінці 2020 року, проте потім забрав свої слова назад.

Управління із санітарного нагляду США заявило, що випуск вакцини, ймовірно, відбудеться щонайменше через рік.

Мільярдер Білл Гейтс, який спонсорує сім проектів з розробки вакцини, зазначив, що масштабне виробництво навряд чи почнеться у вересні. За його словами, запустити його вийде протягом року.

У німецькому інституті Пауля Ерліха попередили, навряд чи вакцина стане загальнодоступною в 2020 році.

У свою чергу Інститут дослідження вакцин Едварда Дженера (Велика Британія) готується до запуску вакцини в масове виробництво у вересні 2020 року. Це ризик, якщо вакцина не спрацює, проте якщо вона буде дієвою, то до вересня вже буде готово близько мільйона доз, а потім виробництво прискорять.

У ВООЗ до форсування випробувань ставляться скептично та зазначають, що вакцина не з’явиться раніше ніж через рік.

Раніше Факти ICTV писали, що у Нідерландах науковці створили антитіла, які можуть нейтралізувати коронавірус. Дослідження провели в Утрехтському університеті.

Синтезовані білки схожі на ті антитіла, які виробляє імунна система людини.