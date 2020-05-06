Як і коли мити руки під час епідемії коронавірусу – поради Супрун

Ретельне миття рук врятує від збудників багатьох хвороб, не лише від Covid-19, розповіла колишня в. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун і назвала три головні правила.

Миття рук працює:

Якщо робити це часто (віруси можуть знову й знову потрапляти на руки з різних поверхонь). Якщо робити це ретельно (бо поверхня шкіри нерівна). Якщо робити це щонайменше 30 секунд (саме стільки часу приблизно потрібно милу та воді, щоб зруйнувати оболонки бактерій та вірусів).

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Супрун також розповіла, коли треба мити руки обов’язково:

Після повернення з вулиці.

Після користування громадським транспортом.

До, під час і після приготування їжі.

Перед вживанням їжі.

До і після догляду за хворим (особливо, якщо був контакт з рідинами).

Після кашляння, чхання, очищення порожнини носа.

Після відвідування туалету.

Після контакту з тваринами та їжею для тварин.

Після торкання до сміття.

Після зміни памперсів та прибирання туалету дитини.

До та після обробки порізу чи рани.

За її словами, нагадування про правильне миття ніколи не буде зайвим, хоча багато людей вважають, що роблять це ретельно.

Нещодавно популярний сайт для дорослих PornHub запустив ресурс з відео, на яких вчать, як правильно мити руки.