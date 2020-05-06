Під час спалаху коронавірусу українці почали частіше використовувати антисептики для рук. Деякі бризкають засіб під час прогулянки на вулиці, походу в магазин, інші ж розпилюють антисептик через кожні 15 хвилин.

Як правильно дезінфікувати руки – у матеріалі Фактів ICTV.

За можливості замість антисептика використовувати воду та мило

Правильніше та безпечніше замінити використання антибактеріального гелю або спрею миттям рук. Вода та мило в рази ефективніше захищають від мікробів, аніж антисептик.

Якщо є можливість помити руки з милом, то краще зробити це, ніж використовувати антисептик. Правильне миття рук з милом не менше 20 секунд, під час якого добре вимиваються всі вигини рук і нігті, краще захищає від мікробів та вірусів. Людина просто механічно чистить руки, і всі мікроби несуться з водою. Під час використання антисептика людина дезактивує лише частину вірусів розчином, однак збудники залишаються на поверхні. Повної дезінфекції в побутових умовах досягти неможливо, – говорить стратег, інфекціоніст, консультант з управління змінами Вадим Арістов.

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На вулиці, в магазинах, ТРЦ антисептик – кращий друг

Якщо ж немає доступу до води з милом, лише тоді варто використовувати антисептик для рук.

Використовувати антисептик варто, коли ти гуляєш на вулиці, вийшов в магазин, ТРЦ і не маєш можливості помити руки, – продовжує інфекціоніст.

В офісі антисептик використовувати під час зміни діяльності

На роботі або в будь-якому приміщенні, де багато людей, антибактеріальний засіб необхідно використовувати лише під час зміни діяльності, не частіше.

Після того, як ти торкався до телефону, столу або мишки загального користування, вийшов в коридор, сходив до колег, збираєшся йти обідати, тоді варто дезінфікувати руки. Тобто під час переходу від фази до фази. Через кожні 15 хвилин натирати мишку, стіл і руки не потрібно. Це – безглузді дії, які не дають додаткового захисту, – підсумовує Вадим Арістов.

Нагадаємо, з 12 березня в Україні діє карантин. Його ввели, щоб недопустити поширення коронавірусу Covid-19.

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