Секс під час вагітності - топ-3 найкращих пози

Секс під час вагітності насамперед повинен бути безпечним. Тому лише ваш гінеколог може сказати, чи варто ним займатися чи безпечніше буде почекати.

Про пози у сексі під час вагітності Фактам ICTV розповіла сексолог Оксана Єфремова.

– Під час вагітності насамперед вибір поз диктується дбайливістю і захистом животика від різких поштовхів, тиску та іншого. Крім того, на пізніх строках часто починає втомлюватися поперек та боліти набряклі груди. Тому і пози варто обирати з урахуванням цих особливостей, – зазначає Оксана Єфремова.

Поза №1 – Вершниця. Вона хороша тим, що живіт залишається вільним, а дівчина сама може контролювати і темп, і рухи, і глибину. Однак може бути дискомфорт у попереку та грудях від вертикальних рухів.

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Поза №2 – Варіації колінно-ліктьової. Вони зручні для живота, а також розслаблюють поперек. Спробуйте спиратися на нещільно надутий фітбол або дуже м’які подушки.

Поза №3 – Лежачи на боці. Така позиція буде чудовим варіантом як на ранніх строках, так і на пізніх. Якщо є бажання, можете додатково підкласти напівкруглу подушку для вагітних під живіт.

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