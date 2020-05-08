Антитіла є майже у всіх, хто перехворів на коронавірус – дослідження

Антитіла виробляються майже у всіх пацієнтів, які перехворіли на коронавірус.

Про це повідомила група американських дослідників з наукового центру при нью-йоркській мережі лікарень Mount Sinai.

Під час дослідження, яке проводилося за участі 624 хворих, виявилось, що антитіла виробляються незалежно від віку, статі та тяжкості перебігу хвороби.

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Спочатку тести на антитіла дали позитивний результат у 511 учасників, у решти їх було занадто мало або не було зовсім.

Під час повторного тестування антитіла виявили ще у 60 осіб. На думку вчених, це може вказувати на те, що результати аналізів залежать від терміну їхнього проведення після одужання.

Нагадаємо, раніше у ВООЗ повідомляли, що антитіла до Covid-19 не гарантують імунітету.

Джерело: The New York Times