PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

Антитіла є майже у всіх, хто перехворів на коронавірус – дослідження

Антитіла виробляються майже у всіх пацієнтів, які перехворіли на коронавірус.

Про це повідомила група американських дослідників з наукового центру при нью-йоркській мережі лікарень Mount Sinai.

Під час дослідження, яке проводилося за участі 624 хворих, виявилось, що антитіла виробляються незалежно від віку, статі та тяжкості перебігу хвороби.

Читайте: У Нідерландах створили антитіла, які нейтралізують Covid-19

Спочатку тести на антитіла дали позитивний результат у 511 учасників, у решти їх було занадто мало або не було зовсім.

Під час повторного тестування антитіла виявили ще у 60 осіб. На думку вчених, це може вказувати на те, що результати аналізів залежать від терміну їхнього проведення після одужання.

Нагадаємо, раніше у ВООЗ повідомляли, що антитіла до Covid-19 не гарантують імунітету.

Джерело: The New York Times

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка