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Правила виходу з карантину – вісім порад лікаря

Під час пандемії коронавірусу важливо дотримуватися правил безпеки незалежно від того, діє карантин чи ні, тому лікар-педіатр, експерт МОЗ Наталія Кундіна дала кілька порад, що робити, аби уберегти себе від зараження, попри заплановане з 11 травня поступове пом’якшення карантину.

Правила, яких варто дотримуватися після карантину:

  1. Ретельно мити руки та користуватися антисептичними засобами.
  2. Зберігати соціальну дистанцію.
  3. Уникати місць скупчення людей.
  4. Дотримуватися правил гігієни дихання та кашлю.
  5. У разі навіть легких симптомів ГРВІ самоізолюватися до повного одужання.
  6. Якщо захворіли, замовляти доставку продуктів додому, а виходячи на вулицю, користуватися маскою.
  7. Не торкатися обличчя брудними руками.
  8. Обробляти придбані овочі, фрукти та упаковки продуктів.

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Нагадаємо, карантин в Україні розпочався 12 березня 2020 року. Через збільшення кількості інфікованих коронавірусом ці заходи продовжили спочатку з 3 до 24 квітня, потім до 11 травня, а тепер до 22 травня.

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