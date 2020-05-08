Під час пандемії коронавірусу важливо дотримуватися правил безпеки незалежно від того, діє карантин чи ні, тому лікар-педіатр, експерт МОЗ Наталія Кундіна дала кілька порад, що робити, аби уберегти себе від зараження, попри заплановане з 11 травня поступове пом’якшення карантину.
Правила, яких варто дотримуватися після карантину:
- Ретельно мити руки та користуватися антисептичними засобами.
- Зберігати соціальну дистанцію.
- Уникати місць скупчення людей.
- Дотримуватися правил гігієни дихання та кашлю.
- У разі навіть легких симптомів ГРВІ самоізолюватися до повного одужання.
- Якщо захворіли, замовляти доставку продуктів додому, а виходячи на вулицю, користуватися маскою.
- Не торкатися обличчя брудними руками.
- Обробляти придбані овочі, фрукти та упаковки продуктів.
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Нагадаємо, карантин в Україні розпочався 12 березня 2020 року. Через збільшення кількості інфікованих коронавірусом ці заходи продовжили спочатку з 3 до 24 квітня, потім до 11 травня, а тепер до 22 травня.