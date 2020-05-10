Ефективність препарату Авіган (Фавіпіравір) у боротьбі з коронавірусною інфекцією не доведена. Це питання поки на стадії вивчення.

– Це противірусний препарат, який використовується для лікування грипу в Японії. Є дані, що, можливо, він допомагає у лікуванні коронавірусу. Але їх ще дуже мало, – каже терапевт Роза Дорошенко.

За її словами, Авіган використовувався в Китаї для лікування хворих на коронавірус, які перебували у вкрай важкому стані. І був позитивний результат. Але офіційних рекомендацій щодо застосування цього препарату поки немає.

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Але навіть якщо вони і будуть, то його можна рекомендувати тільки хворим з тяжкою формою коронавірусу.

– Це, очевидно, не препарат для легких форм грипу або коронавірусу. Він може призначатися тільки в стаціонарі. І тільки для тяжкохворих. Пацієнтам з легкою формою грипу або коронавірусу він не потрібен. Це сильний препарат з низкою побічних ефектів, – додає Роза Дорошенко.

На щастя, відзначає терапевт, препарат не продається в Україні і його не можна дістати в аптеці. Але навіть якщо до когось він потрапить в руки, займатися самолікуванням лікар не рекомендує.

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