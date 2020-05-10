Лікарі розглянули комп’ютерну томографію легень дітей із Covid-19, щоб визначити загальні риси хвороби.

З 20 дітей майже дві третини мали ознаки поширеного запалення.

Половина пацієнтів мала так званий “симптом гало”, який є ознакою пневмонії, яка розпочинається.

Томографія показала, що ущільнення в легенях утруднює дихання.











Як виглядають легені дитини, інфікованої коронавірусом / 3 фотографии

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Загалом лікарі констатували, що діти не так сильно схильні до впливу Covid-19, як дорослі.

Як повідомлялося, МОЗ України назвав області, де діти найчастіше хворіють на Covid-19.