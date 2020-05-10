Лікарі розглянули комп’ютерну томографію легень дітей із Covid-19, щоб визначити загальні риси хвороби.
З 20 дітей майже дві третини мали ознаки поширеного запалення.
Половина пацієнтів мала так званий “симптом гало”, який є ознакою пневмонії, яка розпочинається.
Томографія показала, що ущільнення в легенях утруднює дихання.
Як виглядають легені дитини, інфікованої коронавірусом / 3 фотографии
Читайте: Діарея та блювота: як коронавірус проявляється у дітей
Загалом лікарі констатували, що діти не так сильно схильні до впливу Covid-19, як дорослі.
Як повідомлялося, МОЗ України назвав області, де діти найчастіше хворіють на Covid-19.