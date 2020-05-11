Карантин в Україні: як зберігати спокій і не нервуватися

Карантин в Україні триває уже більш як 60 днів, і люди все гостріше відчувають занепокоєння та психологічний дискомфорт.

Науковці підрахували, що до пандемії коронавірусу почуття тривоги й страху переживали всього 33,7% населення світу. Сьогодні ж рівень занепокоєння зашкалює.

– До вже звичних страхів додалися нові, пов’язані з пандемією Covid-19: страх смерті, страх невиліковних хвороб, страх гострої нестачі фінансів, страх звільнення, страх продовження карантину, страх незручностей, пов’язаних з обмеженням пересування, – розповідає міжнародний коуч і автор проекту Free Soul Роман Кириченко.

На його думку, причини занепокоєння у переважній більшості знаходяться всередині самої людини, а зовсім не в зовнішніх обставинах.

– Фокус на поганому – одна з причин підвищеного занепокоєння, але, як показує практика, 80% людей вигідно орієнтуються на негативі і скаржаться, виправдовуючи свої невдачі, – зазначив Роман Кириченко.

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Окрім цього, важливу роль відіграє страх невідомості.

– Проаналізуйте все, що приходить вам в голову. Ви зрозумієте, що половина з цього з області фантастики, реалізація таких сценаріїв малоймовірна. Вам навіть стане весело від тієї дурості, яка крутилася в голові. До речі, вміння посміятися над собою – перший крок назустріч емоційної легкості.

Як зберігати спокій під час карантину?

Порада № 1. Знайдіть вихід із занепокоєння

Не тримайте занепокоєння у собі – це призведе тільки до затяжної депресії і невпевненості. Давайте вихід накопиченій у тілі напрузі і поганим думкам. Підберіть спосіб, який підходить саме вам – можете покричати, можете пострибати або потанцювати. Можете постояти на голові або побити грушу. Важливо знайти свій спосіб розрядки і застосовувати його регулярно.

Порада №2. Фільтруйте негатив

Переконанням варто приділяти особливу увагу, оскільки вони впливають на життя людини. Як позитивно, так і негативно.

Випишіть всі фрази, якими ви звертаєтеся до себе протягом дня. Додайте до списку всі ваші думки про себе, про гроші і про відносини. Якщо вони вас влаштовують – залиште як є. Якщо ні- виправте! Наприклад, Потрібно бути скромнішим замініть на Потрібно бути сміливішим.

Головний критерій подібних замін – відчуття легкого розширення рамок та свободи всередині вас. Спробуйте мислити позитивними образами. Візуалізуйте оптимізм і ви відчуєте, як розум заспокоюється, а думки стають більш ясними.

Порада №3. Пориньте в інформаційний вакуум

Хіба могли ми не на карантині дозволити собі стільки тиші? Обмежуйте надходження інформації. Порахуйте, скільки годин щоденно ви дивитеся телевізор або гортаєте стрічку соціальних мереж. Скільки часу ви зайняті обговоренням отриманої інформації. Побудьте в ізоляції від новин, вимогливого шефа, робочих завдань і дедлайнів.

Дозвольте собі очиститися від інформаційного шуму – скоротіть час на новини до мінімуму. Попрактикуйте дихальні техніки, йогу, прогулянки на самоті на свіжому повітрі.

Найімовірніше, спочатку вам буде незвично, можливо спочатку рівень занепокоєння підскочить, але в довгостроковій перспективі ви відчуєте відмінний ефект на вашому душевному здоров’ї.

Порада №4. Живіть тут і зараз

Сконцентруйтеся на тому, що з вами відбувається сьогодні. Самі здивуєтеся, коли після цього зможете мислити швидше, а діяти – результативніше. Виявляється, знайти правильний вихід і ефективніше вирішити проблему було не так вже й складно. Це вірний спосіб зменшити тривожність, яка стосується вашого майбутнього.

Порада №5. “Програйте” найгірший сценарій

Ви повинні зустрітися зі своїми страхами і побоюваннями один на один і продумати всі найжахливіші сценарії. Після чого подумки сказати собі Я впораюся, навіть якщо все відбудеться найгіршим чином!

У якийсь момент ви зрозумієте, що ваші страхи і занепокоєння – це ніщо інше, як просто емоції. Всі вони зникнуть, як тільки ви перестанете підживлювати їх.

Нагадаємо, раніше Факти ICTV публікували поради від психолога Максима Жидко, як пропрацьовувати негативні думки під час карантину.