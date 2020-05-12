Вакцинація під час пандемії коронавірусу: поради експерта ЮНІСЕФ

Про те, чи можна проводити вакцинацію під час епідемії коронавірусу, і на що варто звернути увагу? На ці та інші питання відповіла лікар, медексперт Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні Катерина Булавіна.

Чи можна перенести вакцинацію через пандемію Covid-19?

– Діти та дорослі, які пропустили вакцинацію через пандемію Covid-19, повинні зробити щеплення якомога швидше. Необхідні доробити дози, яких не вистачає. Дуже важливо зробити це в безпечних умовах, коли немає ризику зараження в медустанові, – радить Булавіна.

Які нові правила вакцинації дітей з’явилися під час пандемії коронавірусу?

За її словами, нових правил немає – просто дуже посилено вимоги до поділу потоків.

– Є вже така тенденція створювати клініки здорової дитини, і в приватному секторі є, наприклад, окремо розташовані клініки, куди приходять діти та дорослі на вакцинацію та огляд, і ті клініки, які приймають пацієнтів із симптомами, – розповіла медексперт ЮНІСЕФ.

Булавіна зазначила, що поділ потоків необхідний, щоб в одній черзі не стояли хворі та здорові люди.

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Що робити, якщо немає можливості зробити щеплення дитині, вакцина закінчилася чи немає доступу до поліклініки?

– Потрібно телефоном вже зараз домовитися з лікарем про те, яким буде подальший план вакцинації дитини, щоб як тільки це стане можливим, зробити все дуже швидко і безпечно, – зазначила Булавіна.

Чи можна вакцинувати дитину вдома, тобто купити вакцину і викликати лікаря?

– Звичайно, таких офіційних рекомендацій немає, проте найважливіше у вакцинації, щоб завжди була аптечка невідкладної допомоги на випадок дуже рідкісних алергічних реакцій. Якщо така аптечка є, то пацієнти можуть вакцинуватися бригадами медиків на виробництві, у великих офісах або вдома. У сьогоднішніх умовах це має сенс, – вважає лікар.

Рекомендації дорослим, яким кожні 10 років потрібно робити щеплення від дифтерії та правця

Булавіна сказала, що цю вакцинацію не можна зупиняти, незважаючи на пандемію коронавірусу. Тому дорослі, які перебувають на карантині, повинні обговорити це зі своїм сімейним лікарем телефоном – яка вакцина необхідна, терміни її проведення.

Вона також порадила зробити щеплення від пнемококу.

Лікар зазначила, що ця вакцинація не покривається державою, але дуже важлива для дорослих, особливо з групи ризику – з хронічними захворюваннями або за віком (старші 65 років).

– Також дорослі будь-якого віку можуть вакцинуватися від гепатиту В, оскільки в їхньому дитинстві цієї вакцини ще не було. Тому раджу всім обговорити зі своїм лікарем, від чого можна вакцинуватися під час виходу з карантину, якщо він готовий забезпечити безпечну вакцинацію, – додала вона.

Чи можуть виникнути проблеми зі щепленням від грипу під час пандемії коронавірусу?

Вона навела приклад США, де обговорюється питання своєчасної вакцинації від грипу в наступному сезоні.

– Чим більше людей будуть вакциновані від грипу, тим менше буде пневмоній грипозних. Вона не менш небезпечна, ніж при Covid-19. Тому вакцинація від грипу або пневмококу дуже важлива, – сказала лікар.

Чи можна вакцинуватися під час пандемії, чи не ослабить це імунітет?

– Імунна система може одночасно мати справу з великою кількістю викликів. Відповідно, ви можеме не хвилюватися, якщо дитина вакцинована, а потім вона раптом захворіла, наприклад, на коронавірус. Це ніяк не вплине на її стан та перебіг інфекції. Тому можна спокійно робити щеплення. Головне – уникати контактів із хворими людьми у процесі вакцинації або в процесі того, як ви добираєтеся до клініки на вакцинацію, – розповіла лікар.

Чи потрібно якось готуватися до вакцинації?

Спеціальна підготовка – ні у контексті Covid-19, ні у контекстві цієї інфекції – не потрібна, якщо з лікарем ви обговорили найкращу схему для зменшення кількості візитів для проходження вакцинації.

Чи можна проводити екстрену вакцинацію під час пандемії?

Людина наступила на шприц і побоюється, що інфікувалася гепатитом В, вкусила собака, поранилася, але не була щеплена від правця, і потребує негайної профілактики – все це екстрені ситуації, їх не можна відкладати, незалежно від ситуації з коронавірусом.

На що звернути увагу після вакцинації?

– Не все, що відбувається після вакцинації, пов’язано саме з нею. Найчастіше бувають збіги за часом з іншим захворюванням. Наприклад, дитина може заразитися від когось грипом, коронавірусом чи вітрянкою, і захворіти у період після вакцинації. Тому варто розглядати кожну ситуацію окремо – не з точки зору прив’язки до вакцинації, а з точки зору потенційної небезпеки для дитини, – радить Булавіна.

Тобто, за її словами, потрібно спостерігати за симптомами і радитися з лікарем.

Поки весь світ чекає вакцину від Covid-19, що можна зробити зараз?

Чекаючи появи вакцини від коронавірусу, люди з групи ризику – 65 років плюс – повинні подбати про своєчасну вакцинацію від дифтерії та правця, яка проводиться кожні 10 років, але про неї часто забувають, підсумувала Булавіна.

Нагадаємо, станом на 12 травня в Україні зафіксували 16 023 лабораторно підтверджених випадків Covid-19. За добу захворіли 375 людей.