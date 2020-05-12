Як вмовити дівчину на анальний секс і підготуватися до нього

Дівчата зазвичай з пересторогою ставляться до анального сексу, однак партнеру варто підійти до цього питання ґрунтовно.

Про це Фактам ICTV розповіла сексолог Оксана Єфремова.

– Я б запропонувала не вмовляти на анальний секс, а зацікавити її та зробити так, щоб їй це було теж приємно і в задоволення. А для цього варто зрозуміти, чому ж вона не хоче анальний секс, – зазначає сексолог.

Єфремова зазначила, що зазвичай дівчата уникають такого виду інтиму через болісні відчуття, тому важливо знати, як зробити його безпечним і безболісним.

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– Використовуйте багато хорошої змазки для знеболювання, не поспішайте і подбайте про гарні прелюдії та стимуляцію клітора. Починайте із зовнішніх ласк та ігор пальчиком або маленької секс-іграшки. Не переходьте до проникнення в перший вечір – зупиніться винятково на пестощах, – розповідає Єфремова.

Сексолог зазначає, що потрібно докласти зусиль, щоб дівчина змогла отримати оргазм від таких ласк.

– Тоді вам не потрібно буде її вмовляти – їй і самій це буде приємно та цікаво, – додала Оксана Єфремова.

Раніше Факти ICTV писали, що пари, які не живуть разом або належать до групи ризику захворювання на коронавірус, повинні на деякий час відмовитися від сексу.