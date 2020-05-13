Коронавірус і втрата нюху: вчені пояснили головний симптом

Часткова або повна втрата нюху часто є ранньою ознакою зараження коронавірусом. Вченим зі США завдяки дослідам на мишах вдалося з’ясувати причини появи такого симптому.

Дослідники з ACS Chemical Neuroscience дійшли висновку, що інфекція проникає в організм за допомогою білків, що сприяють розпізнаванню запахів. Вони виробляються у порожнині носа, і у старих тварин цих білків виробляється більше, ніж у молодих.

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Вчені припускають, якщо такий механізм вірний і для людей, то стає зрозумілим, чому люди похилого віку більше схильні до зараження коронавірусом.

Щоб вчасно виявити Covid-19 і звернутися за допомогою до медиків, варто знати симптоми коронавірусу.

Джерело: ACS Chemical Neuroscience