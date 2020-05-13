Що коронавірус робить з організмом людини

Вірус Covid-19, який ВООЗ оголосила пандемією, вразив практично весь світ. Поки країни одна за одною оголошують карантин, науковці не припиняють розробляти вакцини проти коронавірусу.

Covid-19 – це респіраторне захворювання, тому перші симптоми часто стають схожими на звичайну застуду.

Однак зареєстровано вже сотні летальних випадків, коли імунітет не встиг подолати небезпечний вірус.

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Факти ICTV вирішили пояснити, як вірус руйнує організм та чи можна його вилікувати.

Початок хвороби

До тіла людини вірус проникає повітряно-крапельним шляхом. Після осідання в клітинах організму вірус починає створювати свої ж копії, які огортають нові клітини.

Медики підтверджують той факт, що під час інкубаційного періоду симптоми можуть нагадувати ГРВІ (кашель, підвищена температура, нежить) або ж не проявлятися взагалі. Триває він приблизно п’ять діб.

8 із 10 людей переносять інфекцію Covid-19 у легкій формі.

Легка стадія

Симптоми коронавірусу проявляються по-різному.

Загальна слабкість та температура – це прояв того, що імунітет почав боротися з вірусом.

На цій стадії можливий сухий кашель, який потім переростає у кашель з мокротинням – у такому слизі містяться мертві легеневі клітини, які було знищено вірусом.

На цьому етапі потрібно більше лежати та спати, а також приймати жарознижувальні ліки, наприклад, парацетамол. Якщо протягом тижня симптоми зникнуть – імунна система перемогла коронавірус.

Важка стадія

Якщо людина належить до групи ризику, швидше всього, їй діагностують важку форму перебігу хвороби.

Коронавірус викликає дисбаланс в імунній реакції, і медики поки не знають, як це відбувається.

Коли імунна система не може побороти вірус, в організмі виникають запальні процеси. У більшості випадків з’являється пневмонія – запалення легень.

Ускладнення процесів дихання та задишки потребують госпіталізації – медики рекомендують використовувати апарат для вентиляції легень, що допомагає пацієнту дихати.

Критична стадія

За оцінками науковців, кількість важких випадків становить понад 6%.

На цьому етапі імунна система виходить з-під контролю й організм перестає боротися з вірусом.

Частинки коронавірусу починають розповсюджуватися з підвищеною активністю. Коли ураження стають надто серйозними, органи перестають виконувати життєво важливі функції організму і людина помирає.

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Одужання

Більшість випадків підтверджує, що вилікуватись від коронавірусу можливо.

Однак згідно з останніми дослідженнями, у деяких пацієнтів після повного одужання може спостерігатися зниження функцій легенів на 20–30%.

Відповідно до рекомендацій ВООЗ, лікарі мають стежити за пацієнтами після їхнього одужання. Траплялися випадки, коли пацієнт хворів на коронавірус двічі.

Раніше Факти ICTV писали про те, що у США розробили вакцину проти коронавірусу, експериментальну дозу якої отримали перші учасники клінічних випробувань.