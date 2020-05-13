Вакцинація під час карантину: про що треба подбати

Чи можна вакцинувати дитину під час пандемії Covid-19?
Так, можна, і дуже важливо. ВООЗ та Центри з контролю за захворюваннями США не рекомендують скасовувати щеплення під час спалаху коронавірусу.
Як довго триватиме ситуація з Covid-19 – наразі невідомо, а призупинення вакцинації та низькі охоплення щепленнями загрожують спалахами інших інфекційних хвороб.
Саме тому дітей необхідно захистити від інфекцій, проти яких проводять вакцинацію.
Про що важливо подбати під час вакцинації протягом карантину?
Для кожної конкретної ситуації потрібно шукати рішення разом з лікарем.
У контексті Covid-19 потрібно оцінити, наскільки зручно і реалістично буде дістатися до місця вакцинації та як мінімізувати або повністю унеможливити контакти з людьми.
Де можна зробити вакцинацію?
Вакцинуватися можна у таких місцях:
- у державній або приватній поліклініці;
- у фельдшерсько-акушерському пункті або сільській амбулаторії, де повністю розділено потоки пацієнтів: у будівлі є різні входи для хворих і здорових дітей;
- щотижня для вакцинації виділяють окремий час чи День здорової дитини, коли в поліклініці проводять огляд і вакцинацію здорових дітей;
- у клініці здорової дитини (наприклад, такі є у приватному секторі).
Що робити, якщо пропустили планове щеплення?
Якщо пропустили щеплення за календарем, зазвичай не потрібно “все робити спочатку”.
Складіть графік вакцинації дитини з вашим лікарем і надолужте пропущене за першої можливості.
Якщо графік порушено, вакцинацію можна робити проти будь-якої інфекції у будь-якому порядку.
Єдине правило, якого варто дотримуватися в цьому разі: стежте за дотриманням інтервалів введення доз, що дозволяє досягти максимальної ефективності.
Кілька вакцин можна вводити в один день. Це звичайна міжнародна практика, яка дозволяє зменшити кількість візитів до медичного закладу, а отже, й рівень стресу для дитини та батьків.
Як розділити потоки людей?
Якщо ви лікар, подбайте про те, щоб потоки пацієнтів у вашій поліклініці або амбулаторії були розділені:
- якщо у вашому закладі є окремий вхід для здорових дітей, які приходять саме на вакцинацію, попередьте батьків, щоб вони ним користувалися;
- ви можете розділити потоки, призначивши для вакцинації окремий час, коли у закладі приймають лише здорових дітей;
- попередьте своїх пацієнтів, що з такими симптомами, як кашель, температура, нежить, краще дзвонити вам і обговорювати подальші дії телефоном, ніж приходити і чекати в черзі.
Як діяти, якщо вакцинація потрібна невідкладно?
У жодному разі не можна відкладати екстрену вакцинацію/постконтактну профілактику.
Наприклад, під час контакту з кров’ю (можливість інфікування гепатитом Б), коли вкусила тварина (можливе інфікування сказом), людина отримала травму і їй потрібна профілактика правця.
Завжди обговорюйте кожну конкретну ситуацію з лікарем і вибудовуйте відповідний маршрут.
Зверніть увагу й на те, що застосування саме багатокомпонентних вакцин зменшує кількість уколів і візитів до поліклінік.
Чи може вакцинація послабити імунну систему?
Ні, навпаки – це інфікування певними вірусами може ослабити імунну систему та опірність організму. Вакцини діють інакше.
Вакцинальні віруси настільки ослаблені, що не можуть вплинути на імунітет. Тож перевантажити імунну систему вакцинація не здатна.
Під час інфекційного захворювання навантаження на імунітет є в кількасот разів вищим, ніж за вакцинації.
Навіть якщо одночасно ввести вакцини проти 10 інфекційних захворювань, буде задіяно лише 0,1% імунної системи.