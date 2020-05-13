Анальний секс: як підготуватися і чим він небезпечний

Багато хто остерігається анального сексу, бо боїться, що це боляче, неприємно та шкідливо для здоров’я.

Частина правди в цьому є, адже за неправильного підходу та недотримання правил безпеки можна завдати собі шкоди.

– Якщо не використовувати презервативи і не дотримуватися правил гігієни, можна отримати інфекції, що передаються статевим шляхом, порушення мікрофлори інтимних органів або цистит, – зазначає сексолог Оксана Єфремова.

Крім того, під час різких, грубих рухів без потрібної кількості правильної змазки і належного збудження можлива поява тріщин і навіть більш серйозних травм сфінктера і кишківника.

– Але правда в тому, що якщо у вас немає протипоказань (тріщин, активної фази геморою, циститу, захворювань), за грамотної підготовки секс може бути не лише безпечним і безболісним, але і дуже приємним! – заявляє сексолог.

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Також під час підготовки не обов’язково використовувати клізму, як зазвичай радять.

– Досить вчасно сходити в туалет, мати під рукою презерватив і гарну змазку знеболювального ефекту, а також діяти обережно, готуючись до проникнення пальцями або іграшкою, підбираючи відповідний розмір і підтримуючи сильне збудження в процесі всіх ласк, – розповідає Оксана Єфремова.

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