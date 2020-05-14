Відомий лікар Євген Комаровський розповів, які симптоми коронавірусу з’являються у дітей.

– Діти хворіють легко. Для них характерні легкі і не типові симптоми, – зазначив він.

Так, у дітей досить часто виникає діарея та блювота.

Також лікар додав, що дітей необхідно обслідувати за будь-яких умов.

– Дітей потрібно обстежити за будь-яких незрозумілих симптомах, наприклад, незрозумілій зміні ритму дихання.

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Комаровський звернув увагу на тому, що майже всі летальні випадки від коронавірусу серед дітей – це діти з важкою фоновою патологією.

Перебуваючи у самоізоляції, не забувайте регулярно провітрювати приміщення та підтримувати оптимальну температуру повітря.

Раніше Факти ICTV писали, які симптоми має коронавірус та як його виявити.