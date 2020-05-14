Топ-5 ідей для рольових ігор у ліжку

Рольові ігри – це активність, під час якої пара приміряє на себе певні ролі і відіграє сценарії, засновані на їх сексуальних фантазіях.

Сценарій як такий не варто сприймати буквально, все залежить від вашої фантазії та бажань.

Однак провести певну підготовку все-таки потрібно.

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Правила рольових ігор:

Ролі, які ви хочете приміряти, необхідно обговорити з партнером. Адже будь-яка інтимна практика повинна ґрунтуватися на згоді. Не треба з солідарності, ввічливості або співчуття погоджуватися на пропозицію, яка вам не подобається. Необхідно знайти консенсус з партнером. Секс повинен приносити задоволення, а не психологічні або фізичні травми.

Не треба з солідарності, ввічливості або співчуття погоджуватися на пропозицію, яка вам не подобається. Необхідно знайти консенсус з партнером. Секс повинен приносити задоволення, а не психологічні або фізичні травми. Обговоріть правила, за якими ви будете грати. Імпровізація імпровізацією, але безпека – найголовніше. Особливо це стосується різних БДСМ-практик. Ви повинні домовитися і визначити низку меж, які не можна перетинати.

Особливо це стосується різних БДСМ-практик. Ви повинні домовитися і визначити низку меж, які не можна перетинати. Використання предметів у ваших іграх також має пройти перевірку. Щонайменше, якщо хочете використовувати наручники або секс-іграшки, купіть їх у спеціальному магазині. Не потрібно користуватися побутовими засобами, які просто потрапили під руку.

Топ-5 оригінальних сценаріїв для рольових ігор

Таксист

Хто буде таксистом, а хто пасажиром, який провинився, вирішувати тільки вам. Однак гра підійде не всім, а лише тим, у кого є автомобіль. До речі, хороший привід його придбати, якщо його немає.

Зателефонуйте таксисту і попросіть приїхати за адресою, а коли водій привезе вас у потрібне місце, то виявиться, що платити нічим. Доведеться розплачуватися натурою. Є, звичайно, варіант машину помити, але зараз йдеться про сексуальні ігри.

До речі, про секс в автомобілі Факти вже писали раніше.

Красуня

Всі, хто дивився фільм з Джулією Робертс Красуня, одразу зрозуміли, про що йдеться. Для тих, хто не бачив, радимо глянути на дозвіллі і розповідаємо суть. Ба більше, все гранично просто, багатий, презентабельний чоловік з хорошими манерами знайомиться з дівчиною найдавнішої професії. Далі все залежить від ваших бажань.

Суворий слідчий

Знову ролі розділяєте за бажанням. Наприклад, зухвала дівчина таки опиняється в руках правоохоронців. А допит доручають непідкупному слідчому. Однак, щоб виманити правду дівчину доведеться “катувати”. Звичайно, тортури повинні бути сексуального характеру, щоб вони подобалися обом партнерам.

Фотомодель

Перетворіть свою спальню на один вечір у фотостудію. Для антуражу можете повісити світло, обзавестися фотокамерою. Однак фотосесія буде не простою, а у стилі ню. Звичайно, фотографу потрібно буде керувати моделлю. І задоволення отримаєте, і красиві фото на пам’ять залишаться.

Інтимне інтерв’ю

Для гри знадобляться допитливий журналіст і спікер, який любить говорити відверто. До речі, гра також допоможе налагодити діалог між партнерами, щоб простіше було висловити свої смаки. Коли все буде сказано, час почати реалізовувати це на практиці.

До слова, Факти ICTV публікували 11 секретів, як зробити секс регулярним.