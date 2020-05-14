Дива німецької медицини: хворим видають зубні щітки, харчування – як у ресторані

У Німеччині лікарів за паління змушують більше працювати, а іноді й штрафують, а пацієнтам у клініках видають усі засоби гігієни. Про це та інше розповіла українка Вікторія, яка вже кілька років працює там лікарем.

Сучасне обладнання, високі зарплати та повна комп’ютеризація – для німецьких медиків буденність.

За словами Вікторії, лікарів повністю забезпечують спеціальним одягом, і доглядати за ним самостійно не треба.

– Я отримую випрасуваний одяг у пральні лікарні, яка знаходиться у підвалі, – сказала жінка, наголосивши, що взуттям лікарня не забезпечує, а от гроші за нього можна вимагати, як і за інші витрати на професійні потреби.

Ще одна з переваг – повна юридична захищеність. Якщо лікар, припустився якоїсь помилки, наслідком якої є, скажімо, судовий розгляд, цією проблемою займаються лише юристи.

У деяких лікарнях медиків відучують палити, змушуючи довше працювати або ж штрафують. А тих, хто навпаки не палить, – заохочують доплатами.

Вражає німецька медицина і умовами для пацієнтів. Палати максимум тримісні з окремою ванною кімнатою, плазмовим телевізором, біля кожного ліжка – спеціальний пульт, за допомогою якого викликають медсестру.

Більш того, хворих забезпечують всіма гігієнічними засобами, навіть такими, як зубна щітка та бритва. Харчування – майже як у ресторані.

Вікторія каже, що дбають про пацієнтів не лише поки лікують, а й після одужання. Якщо, наприклад, про людину нема кому подбати після операції, вона може перебувати у клініці до тих пір, поки соцслужби не знайдуть їй прихисток з належним доглядом. Зазвичай це перебування покриває страховка, якщо її немає – беруть плату, про яку попереджають заздалегідь.

У Німеччині особливе ставлення й до відвідувачів лікарень. Їх не змушують одягати халат чи бахіли, навіть у відділеннях для новонароджених.

Відрізняються від українських і аптеки. Придбати ліки без рецепту лікаря майже неможливо – максимум льодяники від горла та парацетамол.

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