Імбир чи хрін? Комаровський розповів про профілактику вірусних хвороб

Відомий педіатр і телеведучий Євген Комаровський розповів про користь хрону, який, як кажуть, і сльозу вибиває, і подих перехоплює.

– Важливо, насправді, зрозуміти сенс фрази сльозу вибиває. Не завжди люди розуміють сенс анатомії, чому вірус розмножується у верхніх дихальних шляхах і слизовій оболонці носа, – зазначив Коморовський.

За його словами, сльози, які утворюються, стікають не тільки по щоках – значна їх частина стікає як раз по носослізному каналу в порожнину носа. Саме тому, коли ми плачемо, ми шморгаємо носом.

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У цьому контексті лікар виділи ще один важливий нюанс.

– Адже в сльозах міститься особливий універсальний противірусний білок лізоцим, який є досить потужним фактором неспецифічного імунного захисту. Саме через це діти, які плачуть і регулярно промивають собі ніс лізоцимом – тобто сльозами – хворіють значно рідше, – підкреслив педіатр.

Можна припустити, що хрін, який вибиває сльозу і змушує нас шмигати носом, змушує нас промивати ніс лізоцимом.

– Тому хрін однозначно більш ефективний, ніж імбир, – зазначив Комаровський.

Нагадаємо, Комаровський вважає, що друга хвиля коронавірусу в Україні очікується в жовтні-листопаді 2020 року. Педіатр розповів, як до неї підготуватися.