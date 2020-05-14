Нирки, серце та кров: що вражає Covid-19, окрім легень

Німецькі вчені з гамбурзької університетської клініки в Эппендорфі (UKE) заявили, що коронавірус вражає не тільки легені, а й інші внутрішні органи людини.

Згідно з висновками вчених, коронавірус не є винятково респіраторною інфекцією. Фахівці UKE проаналізували результати розтину тіл 27 пацієнтів, які померли від ускладнень, викликаних Covid-19 і виявили частинки вірусу у нирках, серці, печінці та головному мозку.

Найвища концентрація вірусу на клітину виявлена в дихальних шляхах, потім страждають нирки, серце, печінка, мозок та кров.

– SARS-CoV-2 – це поліорганний вірус, що вражає низку органів. Цим пояснюється широкий спектр симптомів, які спостерігаються під час інфікування Covid-19. Після дихальних шляхів патогени SARS-CoV-2 вражають особливо нирки. Це, ймовірно, пояснює той факт, що у багатьох пацієнтів є порушення в показниках сечі. Крім того, це може пояснити надзвичайно високий рівень до 50% гострої ниркової недостатності при інфекціях Covid-19, – заявив керівник дослідження, професор доктор Тобіас Б. Хубер.

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Вчені рекомендують на початку захворювання здавати аналіз сечі на наявність інфекції Covid-19 звичайним лабораторним методом, а вже подальші дослідження допоможуть визначити, чи зможуть такі аналізи служити системою раннього оповіщення для важких випадків Covid-19.

Щоб вчасно виявити Covid-19 і звернутися за допомогою до медиків, варто знати симптоми коронавірусу.

Джерело: UKE