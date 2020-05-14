Що таке колективний імунітет

Якщо 95% населення країни охоплене вакцинацією, це забезпечує захист від спалахів та епідемій інфекційних хвороб. Це називається колективним імунітетом.

Тобто, якщо саме такий відсоток людей має імунітет проти інфекції, вона не пошириться територією країни, навіть у разі завезення з іншої держави.

Колективний імунітет захищає дітей, котрим не можна проводити вакцинацію через постійні чи тимчасові протипоказання, а також тих, які ще не отримали щеплень проти конкретних захворювань, оскільки не досягли віку, в якому вони проводяться.

Наприклад, діти отримують щеплення від кашлюка, починаючи з тримісячного віку. До цього моменту вони захищені від інфекції завдяки колективному імунітету. Тому так важливо, щоб більшість дітей були вакциновані.

Відповідно, чим нижчий рівень колективного імунітету, тобто охоплення населення країни щепленнями, тим більша загроза епідемій.

Читайте: Вакцинація в умовах коронавірусу: як правильно робити щеплення

На сьогодні альтернатив вакцинації для профілактики захворювань на відповідні інфекції немає. Тому в Україні вакцинація проводиться у відповідності до Календаря щеплень, який розроблено з урахуванням міжнародного досвіду. Його дотримання є необхідною умовою для забезпечення повноцінного колективного імунітету.

Факти ICTV розповідали, чи можна робити вакцинацію під час карантину та про що важливо подбати під час пандемії коронавірусу.