Скільки коронавірус продовжує жити у повітрі після розмови

Мікрокраплі, що виділяються під час звичайної розмови, і які містять коронавірус Covid-19, можуть залишатися у відкритому повітрі до 14 хвилин.

Про це свідчать результати дослідження Національного інституту охорони здоров’я США.

– За хвилину гучної розмови утворюється щонайменше 1 тис. таких мікрокрапель, які тримаються в повітрі більше 8-ми хвилин, а в деяких випадках — до 14 хвилин, – йдеться у повідомленні.

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Експеримент проводився за участі добровольців, які під наглядом спеціальних лазерів вимовляли різні словосполучення та фрази. Лазери тим часом фіксували, як довго мікрокраплі можуть протриматися у повітрі.

Науковці зазначили, що в дослідженні не враховувалися такі фактори, як зміна температури та рух повітря.

Важливим висновком експерименту є те, що вірус Covid-19 здатен затримуватись у повітрі. А це означає, що носіння захисних масок справді має значення.

Нещодавно Факти ICTV розповідали, як довго коронавірус може існувати на різних типах поверхонь. Заразність Covid-19 вагомо знижується уже за три години.

Джерело: PNAS