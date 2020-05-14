Світу може знадобитися 4-5 років для подолання Covid-19 – прогноз ВООЗ

Щоб взяти під контроль пандемію коронавірусу, може знадобитися від чотирьох до п’яти років.

Про це повідомила одна з провідних вчених ВООЗ Соума Свамінатан. Однак вона додала, що у неї немає магічної кулі передбачення, тому їй не відомо, чи погіршиться ситуація.

– Я б сказала, що через років чотири чи п’ять ми змогли б контролювати поширення коронавірусу.

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За словами Соуми Свамінатан, на терміни боротьби з Covid-19 впливають різні фактори, зокрема, те, чи мутує патоген, які заходи щодо стримування вживаються і наскільки ефективними виявляться вакцини, які наразі розробляють.

Вона також зазначила, що саме вакцинація здається найкращим виходом, але, водночас, є багато сумнівів щодо її ефективності та безпеки, а також виробництва і справедливого розподілу.

Раніше у ВООЗ повідомили, що коронавірус може стати ендемічним і ніколи не зникнути.

Джерело: The New York Post