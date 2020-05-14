У Британії розробили калькулятор, який показує шанси померти від коронавірусу

У Великій Британії запустили онлайн-калькулятор OurRisk.CoV, який передбачає реальні ризики користувачів померти під час пандемії Covid-19.

Головною функцією калькулятора є аналіз віку, статі, наявних хронічних захворювань (діабет, ожиріння, захворювання серця, нирок або легень) та як це може вплинути на шанси загинути після інфікування Covid-19.

– OurRisk.CoV – частина досить широкого дослідження. Існують прогнози, що у перший рік пандемії у Великій Британії може померти на 37-73 тис. більше людей, ніж зазвичай. Все залежить від послаблення карантину та як на це відреагує вірус, – йдеться у повідомленні.

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Авторами розробки стали науковці Університетського коледжу Лондона, інституту Health Data Research U.K. та Кембриджзького університету. Для цього було використано електронні дані про 3,8 млн жителів Британії.

Після аналізу з’ясувалося, що 20% британців цілком реально можуть потрапити до групи ризику захворювання на Covid-19.

– Наприклад, ми показуємо, що 66-річний чоловік з хоронічним обструктивним захворюванням легень має 6%-й ризик померти впродовж наступного року. І таких пацієнтів, як він – 25 тис. в Англії. Тобто йдеться про чоловіків з такими ж проблемами. Калькулятор показує надлишкові 164 смерті від коронавірусу на додачу до очікуваних 1 639 втрат за рік серед пацієнтів в подібному стані, – пояснюють розробники.

Нагадаємо, Факти ICTV щоденно публікують актуальні дані про кількість випадків коронавірусу у світі. Велика Британія перебуває на третьому місці у світовому списку поширення Covid-19.

Джерело: Newsweek