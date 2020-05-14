Як медичні маски впливають на появу прищів та вугрових висипів

Систематичне носіння медичних масок призводить до появи прищів та вугрових висипів на обличчі.

Першими це виявили американські медпрацівники, а після обговорень в соціальних мережах користувачі назвали це явище маскне, від слів маска і акне.

Дерматолог з Нью-Йорка Софі Павітт зазначила, що ця проблема набуває дедалі більшого поширення.

Читайте: Світу може знадобитися 4-5 років для подолання Covid-19 – прогноз ВООЗ

– Зараз я проводжу десятки віддалених консультацій щодо лікування акне. Звертаються і лікарі, і люди інших професій, які носять маску не довше ніж кілька годин на день, – поділилася Софі Павітт.

Такий тип акне називають механічним, тобто таким, яке з’являється через тиск або тертя.

– Маска подразнює шкіру обличчя, затримуючи на ній вологу. Після розширення пор разом це все дає поштовх для запалення. До початку пандемії таке спостерігалося в основному у спортсменів, які носять захист на обличчі, – додала дерматолог.

Для того, аби уникнути появу акне від маски, фахівці радять частіше міняти одноразові маски, або ж постійно їх прати, якщо йдеться про тканинні маски.

Щоразу після зняття захисної маски потрібно ретельно вмити обличчя.

Дерматологи не рекомендують відмовлятися від масок заради чистого обличчя, натомість радять більше часу приділяти очищенню шкіри та догляду за нею.

Нагадаємо, у Міністерстві охорони здоров’я пояснили, коли можна буде зняти медичні маски. Якщо кількість випадків коронавірусу зменшуватиметься, масковий режим може завершитись до кінця літа 2020 року.

Джерело: New York Post