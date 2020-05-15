Через поширення коронавіру у світі в українських магазинах все складніше купити медичний антисептик для рук. Але не треба панікувати.

Антибактеріальний гель для рук можна приготувати в домашніх умовах за кілька хвилин, а основні інгредієнти можна придбати у кожній аптеці за доступною ціною.

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Як зробити антисептик для рук?

РЕЦЕПТ 1: антисептик для рук з ефірною олією

Інгредієнти:

50 мл медичного спирту 90%

30 мл гліцерину

5 капель будь-якої ефірної олії (апельсинової, грейпфрутової, ванільної, м’ятної)

Приготування:

Змішати усі інгредієнти, добре перемішати та помістити у пляшку. Спирт продезінфікує руки, гліцерин захистить від сухості, а ефірна олія переб’є запах спирту, тому обирайте її на свій смак.

РЕЦЕПТ 2: антисептик для рук з водою та ефірною олією

Інгредієнти:

50 мл води

50 мл спиртової настойки (ромашки, календули)

30 мл гліцерину

5 капель ефірної олії лимона

Приготування:

Змішати усі інгредієнти, добре перемішати та помістити у пляшку. Спиртова настоянка знищить мікроби, гліцерин пом’якшить руки, а ефірна олія подарує гарний запах.

РЕЦЕПТ 3: антисептик для рук з алое вера

Інгредієнти:

7 капель ефірної олії чайного дерева

50 мл спиртової настойки (ромашки, календули)

1 ст. л. гелю алое вера

Приготування:

Змішати усі інгредієнти, добре перемішати та помістити у пляшку. Спирт та олія чайного дерева продезінфікують руки, а алое вера захистить від сухості.

Такі антисептики для рук будуть ефективними та допоможуть вберегтися від інфекції, зазначила лікар-інфекціоніст медичного центру Adonis Олена Соколова.

Усі спиртові розчини будуть ефективні проти коронавірусу, бо він дуже нестійкий у зовнішньому середовищі. Усе, що на спирту, можна використовувати. Можна навіть спирт з водою розвести, – говорить Олена Соколова.

Навіть якщо не встигли купити чи приготувати антибактеріальний гель чи спрей для рук, можна просто помити руки, додає спеціаліст.

Захистить навіть миття рук простою водою з милом, – доповнює лікар-інфекціоніст.

Будьте здорові!

Нагадаємо, з 12 березня в Україні ввели карантин, щоб недопустити розповсюдження коронавірусу Covid-19.

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