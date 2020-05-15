Covid-19 може розмножуватися в кишківнику людини – дослідження

Коронавірус може локалізуватися в кишківнику людини і поширюватися через відходи життєдіяльності.

Про це йдеться в дослідженні китайських вчених.

– Клітини кишечника можуть легко заражатися SARS-CoV-2 і ставати осередком поширення Covid-19 в організмі. Це вдалося довести після вирощування штучного аналога кишківника кажанів і людини та аналізу відходів, – йдеться в повідомленні.

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Згідно з дослідженням, вірусні частинки можуть зберігатися у відходах життєдіяльності, а потім поширюватися від кажана до людини і навпаки.

На думку вчених, інформація щодо нового вогнища поширення коронавірусу пояснює наявність кишкових розладів у пацієнтів з Covid-19.

Як швидко може передаватися коронавірус через відходи життєдіяльності людини, наприклад, за допомогою каналізації, поки невідомо.

Нагадаємо, німецькі вчені з Гамбурзької університетської клініки в Еппендорфі (UKE) заявили, що коронавірус вражає не лише легені, але й інші внутрішні органи людини. Зокрема, нирки і серце.

Джерело: Nature Medicine