Синдром Кавасакі – це незвичайне захворювання, що характеризується запальним пошкодженням кровоносних судин усього тіла. Хворобу дуже рідко виявляють у дорослих, частіше вона діагностується у дітей віком до п’яти років.

Симптоми синдрому Кавасакі

Зазвичай захворювання починається гостро:

підвищується температура тіла, часто до критичних позначок;

збільшуються шийні лімфатичні вузли;

виникають сильні болі в животі, нудота і блювота після прийому їжі.

дитина відмовляється від їжі, постійно плаче, порушується сон.

У перший місяць до симптомів хвороби додаються висипання на тулубі та кінцівках.

Пухирі швидко формуються і дозрівають, потім лопаються і загоюються, а на їхньому місці утворюється червона щільна поверхня, що спричиняє дискомфорт і біль

почервоніння слизової оболонки очей;

сухість ротової порожнини і губ;

малиновий колір язика;

кон’юнктивіт;

набряклість стоп і ущільнення шкірних покривів.

У процесі прогресування захворювання відзначається поява сильної задишки після неважких фізичних навантажень, швидка стомлюваність і загальна слабкість з підвищеною сонливістю.

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Лікування синдрому Кавасакі

Хвороба становить загрозу тільки, якщо її пізно діагностували або призначили неефективне лікування.

Тому під час появи певних сиптомів варто звернутися до лікаря та отримати фахову консультацію для подальшої терапії.

Щодо загальних рекомендацій для лікування:

провітрювання кімнати, де перебуває хворий;

контроль температури дитини (при підвищенні можна застосовувати жарознижуючі);

низькокалорійне харчування без смажених, копчених чи маринованих страв.

Нагадаємо, у США лікарі спостерігають у дітей мультисистемний запальний синдром, який з’являється після коронавірусу.

Це може бути викликано уповільненою імунною відповіддю на вірус, яка схожа на хворобу Кавасакі.