Навесні організм людини вимагає особливої уваги. Особливо питання підтримки здоров’я актуальне під час пандемії коронавірусу. Як підвищити імунітет?

Факти ICTV поспілкувалися з доцентом кафедри клінічної імунології та алергології Національної медичної академії післядипломної освіти, головним імунологом Національної медичної палати Олегом Назаром, який назвав три простих правила, які допоможуть укріпити імунітет.

Правило 1. Вживати достатню кількість білкової їжі та вітаміни групи В

Про те, що треба харчуватися збалансовано, говорять чи не на кожному кроці. Імунолог також акцентує на цьому, але радить зосередитися на білковій їжі та вітамінах.

– Усі фактори імунної системи, імуноглобуліни, інтерферони, синтезуються з білка. Їжа має бути збагачена білком. Відсутність або недостатня кількість білку може знизити активність імунної системи. Треба збалансувати харчування вбік білків, – говорить Олег Назар.

Читайте: Імунітет до грипу не рятує від коронавірусу – Комаровський

Крім того, у раціоні мають бути продукти, багаті вітамінами групи В.

– Другий момент – вітаміни. Проблема у тому, що те, що ми маємо на столі, штучне. Тому варто додатково вживати вітаміни. Для імунітету важливі вітаміни групи В: В1, В2, В6, В12, – додає імунолог.

Правило 2. Робити гімнастику чи розтиратися рушником

Треба хоча б п’ять хвилин на день приділяти фізичним вправам. Водночас це не означає, що треба бігти до спортзалу.

– Імунітет – це певні фактори, які є у крові та слизу. Транспортування усіх імунних факторів відбувається за рахунок кровообігу. Зранку прокинулися: п’ять хвилин вправ або хоча б рушником розтертися, щоб покращити кровообіг, – додає Олег Назар.

Правило 3. Вживати спеції

Нетривіальна порада, яка допоможе підвищити імунітет, – це вживання спецій.

– Іноді ми рекомендуємо додаткове вживання спецій. Будь-які спеції подразнюють слизові оболонки, посилюється кровообіг та активність імунної системи. Можна пити чай з імбиром чи гвоздикою, – підсумовує експерт.

Нагадаємо, раніше ВООЗ розповідала, що антитіла до коронавірусу не гарантують імунітету.