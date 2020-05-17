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Факти / Lifestyle

Дезінфекція вулиць не врятує від Covid-19 і може нашкодити – ВООЗ

Розпилення дезінфікуючих засобів на великих просторах або в приміщеннях може нашкодити людині.

Про це йдеться в нових рекомендаціях ВООЗ.

В організації зазначили, що найгіршою ідеєю є оббризкування людей.

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У рекомендаціях ВООЗ міститься дослідження, згідно з яким розпорошення відбілювача або інших хімічних речовин на великій території неефективно. Також це стосується дезінфекції ультрафіолетовим світлом.

У ВООЗ додали, що це може призвести до ризику для очей, подразнення дихальних шляхів або шкіри.

Також миття вулиць і тротуарів є марною тратою сил.

Раніше педіатр Євген Комаровський заявив, що дезінфекція вулиць від Covid-19 є безглуздою дією і має лише психо-терапевтичну дію, що дозволяє зменшити панічні настрої.

За словами Комаровського, оббризкування вулиць є крадіжкою грошей.

Джерело: CNN

Фото: Dreamstime

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