Експеримент на хом’яках показав ефективність масок у битві проти Covid-19

Поширення коронавірусу можна сильно знизити, якщо люди носитимуть маски. Особливо такий захист від розповсюдження інфекції ефективний, коли маски носять інфіковані.

До такого висновку дійшли китайські вчені з Гонконзького університету після експериментів із хом’яками.

У своєму експерименті дослідники зробили з хірургічних масок перегородки. В одну з кліток посадили інфікованого хом’яка, а в іншу – трьох здорових хом’яків. Потім учені увімкнули вентилятор, щоб переконатися, що вірус ходитиме між клітками.

Тести з 52 хом’яками проводилися за трьома сценаріями: з масковими бар’єрами, розміщеними лише на клітках, у яких утримували заражених; з перегородками, розміщеними лише на незараженій стороні; і без жодних перегородок.

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Під час сценарію, де “масок” не було взагалі, до кінця тижня заразилися 66,7% здорових хом’яків (10 із 15). Коли масками були прикриті клітини інфікованих хом’яків, заразилися лише два з 12 здорових – 16,7%. Чотири хом’яки з 12 заразилися, коли прикритими були тільки клітини зі здоровими гризунами.

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Джерело: South China Morning Post