Що таке коронавірус Covid-19
Коронавіруси — це велика родина респіраторних вірусів, які можуть спричиняти захворювання різного ступеню тяжкості: від звичайної застуди до тяжкого гострого респіраторного синдрому.
Вірус, який викликає захворювання Covid-19, згідно з даними ВООЗ, називається SARS-CoV-2.
Найбільш імовірними природними резервуарами для нього є кажани, але вважається, що вірус подолав видовий бар’єр для людини від іншої проміжної тварини-господаря, яку ще не ідентифіковано.
Дослідження показують, що SARS-CoV-2 може зберігатися на різних поверхнях протягом кількох днів залежно від комбінації параметрів, таких як температура, вологість і світло.
Коли почався коронавірус
Спалах коронавірусу зафіксували наприкінці грудня 2019 року в місті Ухань провінції Хубей у Китаї у місцевих жителів, пов’язаних з місцевим ринком тварин і морепродуктів Хуанань.
31 грудня 2019 року влада Китаю поінформувала про спалах невідомої пневмонії Світову організацію охорони здоров’я.
Коронавірус – як не захворіти
Вірус переважно передається дихальними шляхами і через фізичний контакт. Краплі слини, що виділяються під час кашлю зараженої людини, є типовим прикладом. Зазвичай зараження відбувається на відстані не більше одного метра.
Вторинним засобом передання може бути діарея.
Профілактика коронавірусу – часте миття рук (не менше 20 с) або дезінфекція спиртовмісним антисептиком, уникнення контакту з людьми, щодо яких є підозра в зараженні.
Варто регулярно проводити прибирання на робочому місці: очищати поверхні, стільниці та дверні ручки відповідними засобами для чищення.
Варто уникати вживання сирих або недоварених продуктів тваринного походження. З сирим м’ясом, молоком або органами тварин необхідно поводитися обережно, щоб уникнути перехресного забруднення сирої їжі.
Під час планування відряджень варто дотримуватися рекомендацій МОЗ.
Чи варто носити маску? Людям без симптомів респіраторного захворювання, наприклад, кашлю, носити медичну маску не потрібно. ВООЗ рекомендує носити маску людям, у яких є симптоми Covid-2019 або які доглядають за людьми з такими симптомами.
Симптоми коронавірусу
Найбільш частими симптомами є головний біль, кашель, температура і утруднення дихання, в деяких випадках – діарея або кон’юнктивіт.
Основне занепокоєння викликає діапазон симптомів: деякі люди мають легкі симптоми, інші – важко хворіють.
Що робити, якщо відчуваєш, що захворів
Під час чхання і кашлю прикривайте рот і ніс серветкою, медичною маскою або рукою в ліктьовому згині. Серветку необхідно одразу ж викинути і помити руки з милом або обробити спиртовмісним антисептиком. Важливо залишатися вдома і подзвонити своєму сімейному лікарю.
Якщо ваш стан погіршився (підвищилася температура, кашель, важко дихати) – якомога швидше зверніться за медичною допомогою, обов’язково розкажіть про маршрут своїх поїздок.
Який інкубаційний період коронавірусу
Інкубаційний період, за оцінками медиків, становить від 1 до 14 днів і найчастіше становить близько п’яти днів. Заражених людей найчастіше відправляють на обсервацію на 14 днів, але були випадки, коли в кількох країнах люди перебували під наглядом медиків 30 днів.
У яких лікарнях можна перевіритися на коронавірус
Тест-система знаходиться у вірусологічній референс-лабораторії Центру громадського здоров’я України. Також тест-системами забезпечення обласні лікарні.
Перевіряти будуть тільки тих пацієнтів, які чітко підпадають під критерії ВООЗ як підозрілі. Купити тест-систему для самостійного користування неможливо.
У Києві почали працювати мобільні бригади, які тестують киян на Covid-19 удома. Медичні бригади виїжджають тільки до людей з підозрою на коронавірус винятково за умови визначення такої необхідності лікарем, який спостерігає за станом пацієнта.
Як лікувати коронавірус, чи є вакцина
За інформацією ВООЗ, нині немає вакцин або ліків для боротьби з Covid-19. Експертами ведеться пошук вакцин і лікарських препаратів специфічної дії.
Не допомагають боротися з вірусом прийом засобів народної медицини на основі трав і самолікування, зокрема, антибіотиками.
Чи лікує Арбідол коронавірус
Препарат Арбідол фігурує як потенційні ліки проти коронавірусу Covid-19 у шостій версії попередньої програми діагностики та лікування захворювання, яку МОЗ Китаю опублікував 18 лютого.
Крім Арбідолу, в програмі фігурують хлорохінфосфат, інтерферон і рибавірин. Однак усі препарати застосовуються лише в експериментальному режимі.
Хто частіше вмирає від коронавірусу
Згідно з дослідженням CDC у Китаї, рівень смертності від вірусу істотно зростає з віком, а особи, старші за 80 років, піддаються найбільшому ризику смерті.
Пацієнти з серцево-судинними захворюваннями також були особливо схильні до ризику, випереджаючи діабетиків і тих, хто страждав від хронічних респіраторних захворювань або гіпертонії.
У Центрі громадського здоров’я МОЗ України заявили, що серед усіх померлих від ускладнень, викликаних коронавірусом, найбільше жінок, а частка осіб старше 50 років становить 87%.
У більшості померлих від коронавіруса в Україні були важкі серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок, легенів та ожиріння.
Де шукати останні дані щодо коронавірусу
Найбільш повну інформацію про коронавірус можна знайти на сайті Всесвітньої організації охорони здоров’я.
Карту поширення коронавірусу ВООЗ оновлює у реальному часі.
Кількість заражених на коронавірус щодня публікує Національна комісія з охорони здоров’я Китаю.
Число заражених на коронавірус в усьому світі також оновлюється на сайті китайської газеті SCMP.