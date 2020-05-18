Віддалена робота сприяє вживанню алкоголю – причини

Дистанційна робота сприяє тому, що люди почали пити більше алкоголю на карантині.

Про це заявив медичний директор Центрального інституту душевного здоров’я в Мангеймі (Німеччина) Фальк Кіфер.

За словами експерта, це через зміну способу життя, адже через карантин не потрібно їздити на роботу, зустрічатися з колегами.

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– Багато хто вважає, що алкоголь знімає стрес і послаблює відчуття тривоги і страху. Саме ці емоції переважають під час пандемії. Їх намагаються зняти алкоголем, – розповідає Кіфер.

Він додав, що у вживанні алкоголю важливе дозування, інакше він перетвориться на отруту, яка шкодитиме здоров’ю.

До слова, продаж алкоголю в Україні зріс на 4-5% під час карантину. Також у Держстаті відзвітували про збільшення імпорту вина.

Раніше Факти ICTV писали, що продаж алкогольних напоїв у Фінляндії у квітні зріс на 23% порівняно з тим самим періодом минулого року.