Сонячний удар у дітей і дорослих: симптоми і лікування

До літа залишилося зовсім небагато, і сонце з кожним днем ​​усе сильніше гріє, створюючи ризик отримання сонячного удару. Він виникає під час впливу сонячних променів на голову людини.

Які симптоми сонячного удару і як надати першу допомогу, Фактам ICTV розповів лікар-педіатр та лікар невідкладних станів Денис Арман.

За словами фахівця, особливо схильні до сонячного удару маленькі діти.

Які симптоми сонячного удару у дітей:

головний біль;

слабкість;

шум у вухах;

запаморочення;

нудота;

блювота.

– Шкіра червоніє, може бути посилене потовиділення. Також підвищується температура тіла, іноді до дуже високих показників – 39-40 градусів. У важких випадках може виникнути непритомність, – уточнює Денис Арман.

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Як допомогти дитині під час сонячного удару, покрокова інструкція:

помістити дитину в прохолодне, захищене від сонця місце, в тінь;

надати тілу горизонтальне положення з піднятими ногами;

звільнити від одягу;

покласти на голову холодний компрес;

тулуб обернути у простирадло, змочене прохолодною водою.

– Якщо дитина у свідомості, потрібно напоїти її водою. У разі підвищення температури можна дати їй жарознижуюче – Парацетамол або Ібупрофен, – додає фахівець.

Які симптоми сонячного удару у дорослих:

За словами Дениса Армана, у дорослих спостерігаються ті ж симптоми сонячного удару, що і у дітей. Крім того, можуть даватися взнаки хронічні захворювання, наприклад, гіпертонія, стенокардія.

– Окремо хочу відзначити про небезпеку сонячного удару для літніх людей і тих, хто має хронічні захворювання нервової і серцево-судинної систем: епілепсія, ішемічна хвороба серця у вигляді стенокардії або перенесений інфаркт, – коментує лікар.

Таким людям категорично протипоказані тривалі й інтенсивні сонячні ванни.

Як допомогти дорослому під час сонячного удару:

Дорослому під час сонячного удару надають ту ж допомогу, що і дитині. Але тут важливо спостерігати за симптомами і розуміти, коли можна обійтися без лікарів, а коли допомога фахівців життєво необхідна.

– Ознакою, що вказує на необхідність термінової лікарської допомоги, є порушення свідомості потерпілого, прояви марення або галюцинацій, неодноразова блювота, – підводить підсумок Денис Арман.

Нагадаємо, раніше ми писали, як надати допомогу під час теплового та сонячного ударів.