Сонячний удар у дітей і дорослих: симптоми і лікування

До літа залишилося зовсім небагато, і сонце з кожним днем усе сильніше гріє, створюючи ризик отримання сонячного удару. Він виникає під час впливу сонячних променів на голову людини.
Які симптоми сонячного удару і як надати першу допомогу, Фактам ICTV розповів лікар-педіатр та лікар невідкладних станів Денис Арман.
За словами фахівця, особливо схильні до сонячного удару маленькі діти.
Які симптоми сонячного удару у дітей:
- головний біль;
- слабкість;
- шум у вухах;
- запаморочення;
- нудота;
- блювота.
– Шкіра червоніє, може бути посилене потовиділення. Також підвищується температура тіла, іноді до дуже високих показників – 39-40 градусів. У важких випадках може виникнути непритомність, – уточнює Денис Арман.
Читайте: Чим відрізняється тепловий удар від сонячного
Як допомогти дитині під час сонячного удару, покрокова інструкція:
- помістити дитину в прохолодне, захищене від сонця місце, в тінь;
- надати тілу горизонтальне положення з піднятими ногами;
- звільнити від одягу;
- покласти на голову холодний компрес;
- тулуб обернути у простирадло, змочене прохолодною водою.
– Якщо дитина у свідомості, потрібно напоїти її водою. У разі підвищення температури можна дати їй жарознижуюче – Парацетамол або Ібупрофен, – додає фахівець.
Які симптоми сонячного удару у дорослих:
За словами Дениса Армана, у дорослих спостерігаються ті ж симптоми сонячного удару, що і у дітей. Крім того, можуть даватися взнаки хронічні захворювання, наприклад, гіпертонія, стенокардія.
– Окремо хочу відзначити про небезпеку сонячного удару для літніх людей і тих, хто має хронічні захворювання нервової і серцево-судинної систем: епілепсія, ішемічна хвороба серця у вигляді стенокардії або перенесений інфаркт, – коментує лікар.
Таким людям категорично протипоказані тривалі й інтенсивні сонячні ванни.
Як допомогти дорослому під час сонячного удару:
Дорослому під час сонячного удару надають ту ж допомогу, що і дитині. Але тут важливо спостерігати за симптомами і розуміти, коли можна обійтися без лікарів, а коли допомога фахівців життєво необхідна.
– Ознакою, що вказує на необхідність термінової лікарської допомоги, є порушення свідомості потерпілого, прояви марення або галюцинацій, неодноразова блювота, – підводить підсумок Денис Арман.
Нагадаємо, раніше ми писали, як надати допомогу під час теплового та сонячного ударів.