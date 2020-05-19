Яка добова норма вітаміну D для дітей та дорослих та чи допомагає він під час лікування коронавірусу? На ці та інші питання відповів педіатр Євген Комаровський.

Фахівець зазначив, що дефіцит вітаміну D в організмі збільшує ризик важкого перенесення Covid-19 або навіть смерті від ускладнень.

Вітамін D може потрапити в наш організм трьома різними шляхами:

перебування під сонячними променями;

вживання продуктів з вмістом вітаміну (жирна риба, вершкове масло, яйця);

у вигляді лікарських препаратів.

Євген Комаровський наголосив, що під час засмагання у шкірі не синтезується вітамін D, натомість збільшується ризик виникнення онкології та пошкодження шкіри.

– З їжею достатньо складно. Не кожен може знайти потрібну кількість якісної риби, ще комусь не подобається смак риб’ячого жиру. Також ми не можемо точно сказати скільки одиниць вітаміну міститься у чайній ложці, бо риба усюди різна. Тому вважається, що найбільш оптимальний спосіб отримання вітаміну D – це аптека. Ми купуємо препарати вітаміну D і вживаємо, – зазначив педіатр.

Якщо людина здорова і не має проблем із всмоктуванням речовин, то тоді немає значення у які формі буде вітамін – масляній чи водній. Важливою є тільки доза вживання.

– Часто запитують, а яка доза потрібна, якщо літо, а якщо вживаємо рибу у раціон чи яйця, скільки тоді потрібно вітаміну D? Хвилюються, щоб не було передозування. Якщо раз на добу людина вживає 500 одиниць вітаміну D, то навіть якщо ви увесь день будете на сонці і їстимете рибу – передозування не буде. Тобто нікому і ніколи не може нашкодити 500 одиниць вітаміну, навіть якощо ви отримуєте його додатково природнім шляхом, – наголосив Євген Комаровський.

Однак, коли людина мало гуляє під сонцем та не вживає у раціон продукти з вітаміном D, тоді норму треба збільшити до 1 000 одиниць в день.

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Дозу, яка перевищує 1 000 одиниць варто обговорити зі своїм лікарем. У лабораторії можна перевірити рівень вітаміну в організмі, якщо виявлять дефіцит, тоді, за призначенням лікаря, можна вживати і 2 000 одиниць упродовж певного часу, а після стабілізації зменшити норму до 500.

– Нині вітамін D є необхідним для людей будь-якого віку і статі. Його можна вживати не залежно від пори року, на цьому акцентую вашу увагу, – зазначив фахівець.

Раніше Комаровський розповів, що санітайзери з розпилювачем не працюють. За його словами, антисептики повинні бути без розпилювача і наливатися просто з пляшки.

Джерело: Євген Комаровський