Як кава впливає на секс

Кава має значний психологічний вплив на людину. І він навіть більш суттєвий, ніж фізіологічний.

Про вплив кави на секс Фактам ICTV розповіла сексолог Оксана Єфремова.

– З її ароматом у нас пов’язані приємні асоціації, фраза Запросити на каву вже стала буквально номінальною та евфемізмом до Запросити на побачення і секс, тому сам ритуал пиття кави у багатьох працює як афродизіак, – розповідає сексолог.

Читайте: Випий і розслабишся? Як насправді алкоголь впливає на секс

За її словами, якщо говорити безпосередньо про кофеїн, то це стимулятор центральної нервової системи, який впливає на серцево-судинну систему, розширюючи судини і посилюючи серцебиття.

– Також він блокує почуття втоми – тож в сексі це може мати цілком позитивний ефект, якщо у вас, звичайно, немає негативних реакцій організму на каву, – зазначає Оксана Єфремова.

Раніше Факти ICTV публікували 11 секретів, як зробити секс регулярним.