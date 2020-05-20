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Факти / Lifestyle

Афродизіак і стимулятор: як кава впливає на секс

Кава має значний психологічний вплив на людину. І він навіть більш суттєвий, ніж фізіологічний.

Про вплив кави на секс Фактам ICTV розповіла сексолог Оксана Єфремова.

Як кава впливає на секс

– З її ароматом у нас пов’язані приємні асоціації, фраза Запросити на каву вже стала буквально номінальною та евфемізмом до Запросити на побачення і секс, тому сам ритуал пиття кави у багатьох працює як афродизіак, – розповідає сексолог.

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За її словами, якщо говорити безпосередньо про кофеїн, то це стимулятор центральної нервової системи, який впливає на серцево-судинну систему, розширюючи судини і посилюючи серцебиття.

– Також він блокує почуття втоми – тож в сексі це може мати цілком позитивний ефект, якщо у вас, звичайно, немає негативних реакцій організму на каву, – зазначає Оксана Єфремова.

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