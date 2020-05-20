Тепловий удар – симптоми і перша допомога

Тепловий удар можна отримали не тільки на сонці, але і просто перебуваючи у приміщенні з гарячим повітрям.
Причиною стає нездатність організму до ефективної терморегуляції.
Факти ICTV з’ясували, які симптоми виникають при теплових ударах та як їх лікувати.
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Симптоми теплового удару
Є чотири види теплових ударів – пітниця, теплові судоми, теплове виснаження та тепловий удар.
Пітниця:
- яскраво-червоні висипання на шиї та паху;
- відчуття ніби ”мурашки бігають по шкірі”.
Теплові судоми:
- біль у м’язах;
- судоми в м’язах.
Теплове виснаження:
- нудота;
- сильне потовиділення;
- підвищена температура тіла.
Тепловий удар:
- температура тіла більше 39ºС;
- дезорієнтація, невиразна мова;
- можлива втрата свідомості.
Тепловий удар і перша допомога
При пітниці, теплових судомах та тепловому виснаженню та удару – у першу чергу потрібно знайти прохолодне місце та дати напитися води потерпілому.
– Давати пити воду потрібно малими ковтками. Зняти одяг і накрити тіло вологим прохолодним простирадлом. Також можна покласти холодний компрес на голову, що б знизити температуру. І одразу викликати швидку допомогу, – пояснила Фактам ICTV дитячий педіатр Марія Саламаха.
Тепловий удар у дітей
Найшвидше тепловий удар у спеку можуть отримати діти. Тому за ними потрібно постійно наглядати та навчити при погіршенню самопочуття – говорити про це батькам.
– Найчастіше жертвами теплових ударів та інших пошкоджень стають підлітки, що активно займаються спортом на вулиці. Інша велика група ризику – маленькі діти, яких залишають без нагляду на сонці або в автівках, – пояснила лікар.
Щоб вберегтися від перегрівання, дітям потрібно давати пити достатньо води. На вулицю дітям потрібно одягати кепки або панамки, радить педіатр.
– Не варто переїдати у спеку. Також діти мають відпочивати у прохолодному місці. Найкраще, це біля води або просто у затінку, – додала лікар.
Раніше Факти ICTV писали, як розрізнити сонячний та тепловий удар. Вони мають схожі прояви, та все ж відрізняються.