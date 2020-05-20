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Факти / Lifestyle / Здоров'я

Тепловий удар – симптоми і перша допомога

Тепловий удар можна отримали не тільки на сонці, але і просто перебуваючи у приміщенні з гарячим повітрям.

Причиною стає нездатність організму до ефективної терморегуляції.

Факти ICTV з’ясували, які симптоми виникають при теплових ударах та як їх лікувати.

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Симптоми теплового удару

Є чотири види теплових ударів – пітниця, теплові судоми, теплове виснаження та тепловий удар.

Пітниця:

  • яскраво-червоні висипання на шиї та паху;
  • відчуття ніби ”мурашки бігають по шкірі”.

Теплові судоми:

  • біль у м’язах;
  • судоми в м’язах.

Теплове виснаження:

  • нудота;
  • сильне потовиділення;
  • підвищена температура тіла.

Тепловий удар:

  • температура тіла більше 39ºС;
  • дезорієнтація, невиразна мова;
  • можлива втрата свідомості.

Тепловий удар і перша допомога

При пітниці, теплових судомах та тепловому виснаженню та удару – у першу чергу потрібно знайти прохолодне місце та дати напитися води потерпілому.

– Давати пити воду потрібно малими ковтками. Зняти одяг і накрити тіло вологим прохолодним простирадлом. Також можна покласти холодний компрес на голову, що б знизити температуру. І одразу викликати швидку допомогу, – пояснила Фактам ICTV дитячий педіатр Марія Саламаха.

Тепловий удар у дітей

Найшвидше тепловий удар у спеку можуть отримати діти. Тому за ними потрібно постійно наглядати та навчити при погіршенню самопочуття – говорити про це батькам.

– Найчастіше жертвами теплових ударів та інших пошкоджень стають підлітки, що активно займаються спортом на вулиці. Інша велика група ризику –  маленькі діти, яких залишають без нагляду на сонці або в автівках, – пояснила лікар.

Щоб вберегтися від перегрівання, дітям потрібно давати пити достатньо води.  На вулицю дітям потрібно одягати кепки або панамки, радить педіатр.

– Не варто переїдати у спеку. Також діти мають відпочивати у прохолодному місці. Найкраще, це біля води або просто у затінку, – додала лікар.

Раніше Факти ICTV писали, як розрізнити сонячний та тепловий удар. Вони мають схожі прояви, та все ж відрізняються.

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