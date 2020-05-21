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Факти / Lifestyle

Через карантин викиди вуглецю у світі скоротилися до показників 2006 року

Через карантин, викликаний пандемією коронавірусу, глобальні викиди вуглецю за день у квітні були на 17% нижчими, ніж середньодобові викиди 2019 року.

Середньодобові викиди скоротилися на 18,7 млн тонн вуглецю у порівнянні з минулим роком – такі показники востаннє фіксували ще у 2006 році.

– Ми побачимо, що глобальні викиди вуглецю скоротяться як мінімум на 4% в цьому році, а, можливо, і на 7-8%.

У будь-якому разі, це буде найбільше падіння від показників після Другої світової війни, а можливо, й взагалі, — заявив співавтор нового дослідження та голова Глобального вуглецевого проекту Роберт Джексон.

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Вчені зазначають, що викиди від автомобілей скоротилися на 36%, а зменшення авіаперевезень скоротило викиди вуглецю на 60% у тих країнах, де був жорсткий карантин.

Через карантин викиди вугле…

Нагадаємо, у лютому в Китаї покращилась якість повітря. Це зафіксували супутники NASA і Європейського космічного агентства.

Дослідники опублікували фото, де видно щільність концентрації діоксиду азоту (NO2) в атмосфері з 1 до 20 січня, перед тим як влада Китаю почала впроваджувати карантинні заходи.

Джерело: Nature Climate Change

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