Де найбільший ризик заразитися коронавірусом

Дослідники з американської асоціації сприяння розвитку науки дішли висновку, що найбільше випадків зараження коронавірусом зафіксовано у так званих кластерах – це скупчення людей у церквах, на кораблях, на курортах, у ресторанах тощо. Саме в таких умовах одна людина заражає десятки інших.

На думку вчених, це пояснює, чому лише на 10% хворих припадає до 80% нових випадків коронавірусу, тобто більшість інфікованих не поширюють вірус.

– Це могло б пояснити деякі дивовижні аспекти цієї пандемії, зокрема – чому вірус не розповсюдився миттєво по всьому світу відразу після появи у Китаї, і чому деякі дуже ранні випадки в інших місцях – наприклад, у Франції наприкінці грудня 2019 року – не призвели до масштабного поширення, – йдеться у дослідженні.

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Певну роль у зараженні відіграє також час. Є дані, що пацієнти з Covid-19 найбільш небезпечні для здорових людей протягом короткого періоду часу – перші два дні.

Американські епідеміологи планують надалі вивчати кластери. Вони впевнені, що розуміння цих процесів покращить боротьбу з інфекціями.

За даними ВООЗ, за останню добу в світі зареєстровано 106 тис. нових випадків захворювання на Сovid-19. Це найбільший приріст інфікованих за одну добу за весь час пандемії.

Джерело: sciencemag.org