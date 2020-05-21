Як куріння впливає на секс

Куріння після сексу – для багатьох обов’язковий ритуал, однак, як ви вже здогадуєтеся, шкоди від цієї звички більше, ніж задоволення.

До слова, таку асоціацію нам подарував Голлівуд. Все почалося у 1960-х, коли режисери не могли зображати інтимні сцени, а момент близькості показати потрібно було за сценарієм. Тому творчі люди знайшли вихід: кадри, де стомлені чоловіки курять у компанії злегка схвильованих жінок. Наприклад, Міа Воллес у Кримінальному чтиві.

Про шкоду куріння для інтимного життя Фактам ICTV розповіла сексолог Оксана Єфремова.

– Думаю, ви і самі прекрасно все знаєте, починаючи від впливу на зуби, шкіру, легені і “дихалку” загалом, коли від кардіонавантажень, таких як секс може починатися задишка. Також куріння викликає зміни у судинах і капілярах, які відповідають за наповнення кров’ю ерогенних зон, зокрема статевого члена. Тому це негативно позначається і на ерекції, – розповідає фахівець.

Нікотин розширює судини, тому курець відчуває прилив бадьорості та готовність гори перевернути, зокрема і в сексі. Однак судини швидко звужуються, а це загрожує млявістю, сонливістю. У людей, які курять близько 5-10 років, взагалі судини постійно звужені.

Читайте: Досвідчений слідчий і жадібний таксист: 5 оригінальних рольових ігор

Куріння сильно знижує шанси чоловіка надовго залишатися у строю, бо можливі проблеми з ерекцією. Випадки імпотенції трапляються приблизно на 85% частіше у чоловіків, які палять, ніж у тих, що не зловживають тютюном.

– Очевидно, що ці зміни не відбуваються в один момент. Проте класичне Після сексу закурити не надто сприяє насправді якісному сексу, – зазначає Оксана Єфремова.

Раніше Факти ICTV розповідали, як алкоголь впливає на секс. Адже у нашому суспільстві вже давно склався стереотип, що алкоголь сприяє яскравому сексу, однак це, не що інше, як міф.