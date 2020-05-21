У курців вірогідність розвитку симптомів Covid-19 вища – дослідження

Куріння збільшує ризик появи симптомів Covid-19, йдеться у великому британському дослідженні.

Команда з Імперського коледжу в Лондоні простежила за 2,4 млн британців, з яких 11% повідомили про шкідливу звичку.

Дослідники визначили, що у курців на 14% вище ймовірність появи класичних симптомів Covid-19, таких як постійний кашель і висока температура.

Любителі затягнутися також на 50% частіше страждають від інших симптомів, таких як діарея, втрата апетиту і психічний розлад.

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Крім того, у курців, у яких було виявлено позитивний результат на коронавірус, вірогідність госпіталізації більш ніж в два рази вища.

Імперський коледж Лондона – за мірками Лондона досить невеликий, але один із найпрестижніших університетів Великої Британії. Спеціалізується на чотирьох основних напрямках: медицина, інженерія, природничі науки і менеджмент.

До речі, Міністерство охорони здоров’я також спростувало фейк про те, що курці нібито більш захищені від коронавірусу.