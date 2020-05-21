Університети Великої Британії розпочали медичні випробування препаратів хлорохін та гідроксихлорохін для лікування коронавірусу.

Учасниками випробування будуть виключно медики, які є найбільш вразливими до небезпечного вірусу через постійний контакт з інфікованими пацієнтами.

До пандемії Covid-19 ці ліки використовували при малярії, вовчаку та ревматоїдному артриті.

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Препарати привернули увагу медиків після того, як президент США Дональд Трамп зізнався, що приймає гідроксихлорохін як ліки проти коронавірусу.

– Поки що ми дійсно не знаємо, як діють хлорохін та гідроксихлорохін у боротьбі з Covid-19, – заявив професор Оксфордського університету Ніколас Вайт.

Деякі науковці прогнозують, що ці ліки з часом можуть викликати аритмію серця.

Випробування в Оксфордському та Брайтонському університетах проходитимуть під наглядом науковців, тому ВООЗ попередила про небезпеку самолікування.

Нагадаємо, 19 травня Дональд Трамп розповів, що для профілактики Covid-19 приймає одну таблетку гідроксихлорохіну щодня. За словами президента США, цей протималярійний препарат порадив його лікар.