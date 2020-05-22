Чому на вулиці складніше заразитися коронавірусом, а чхання небезпечніше за кашель

На вулиці Covid-19 розпилюється у великій кількості, водночас усе, що людина видихає, дуже швидко розсіюється, тому ризик заразитися на відкритому повітрі мінімальний, пояснив імунолог, професор Массачусетського університету в Дартмуті (США) Ерін Бромідж.

За його словами, для того, щоб людина захворіла, в організм має потрапити так звана інфекційна доза – приблизно тисяча частинок вірусу SARS-CoV-2.

Бромідж вважає, що за короткий контакт, наприклад, з бігуном, інфікованим коронавірусом, який не дотримується дистанції, навряд чи можна набрати інфекційну дозу.

Він також розповів, як кашель і чхання поширюють інфекції.

Лікар стверджує, що чхання в 10 разів небезпечніше кашлю, і пояснив чому.

Бромідж навів порівняння – під час кашлю людина за раз викидає у повітря близько 3 тис. дрібних крапель зі швидкістю 80 км/год, більшість з яких падають на землю під власною вагою, а під час чхання викидається 30 тис. частинок зі швидкістю 320 км/год. Останні набагато менші за розміром, відповідно легко розлітаються.

Нагадаємо, дослідники з американської асоціації сприяння розвитку науки розповіли, де найбільший ризик заразитися коронавірусом та чому Covid-19 миттєво не поширився світом.