Вчені з’ясували, чому Covid-19 спричиняє цитокініновий шторм і як правильно лікувати

Нове дослідження показало, що коронавірус типу Covid-19, блокує певні гени клітини, які борються проти інфекцій.

Віруси зазвичай вступають у взаємодію з двома наборами генів, які не дають розмножуватись вірусній інфекції, йдеться в дослідженні Icahn School of Medicine.

Один ген атакує сам вірус, інший – місце спалаху та ліквідовує його.

Однак нове дослідження показало, що вірус SARS-CoV-2 пригнічує, але не вбиває гени, які не дають йому розмножуватися. Але він дозволяє генам заблокувати місце проникнення вірусу.

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Але Covid-19 швидко розмножується в організмі та викликає надмірну кількість імунних клітин. Це призводить до цитокінінового шторму – по суті ”передозування” імунними клітинами.

Ці ”імунні солдати” надходять в легені чи інші уражені Covid-19 органи, чим викликають сильне запалення та гострий респіраторний дистрес-синдром. Саме в цьому випадку пацієнту потрібно штучна вентиляція легенів.

Автори дослідження стверджують, що не бачили такої поведінки вірусів за останні 20 років.

Для тих, хто вже госпіталізований і є на штучній вентиляції легень, потрібно давати інгібітори інтерлейкіну-6 та інтерлейкіну-1. Вони вгамовують цитокініновий шторм, кажуть дослідники.

Нагадаємо, німецькі вчені з Гамбурзької університетської клініки в Еппендорфі (UKE) заявили, що коронавірус вражає не лише легені, але й інші внутрішні органи людини. Зокрема, нирки і серце.